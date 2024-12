Cagliari, attesa finita: apre il parcheggio multipiano di via Battisti con 200 posti auto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La struttura si sviluppa su due piani, la capienza attuale è di 200 posti auto, successivamente aumenteranno a 250. Il piano terra sarà dotato di una cassa presidiata da un operatore PARKAR. Gli orari provvisori sono dalle 7:00 alle 22:00, ad eccezione di sabato 7 Dicembre la cui chiusura si protrarrà di due ore: 7:00-24:00. I costi del servizio sono di un’euro l’ora. Gli orari definitivi verranno comunicati nei prossimi giorni e affissi all’ingresso del parcheggio. Presenti all’inaugurazione il sindaco Massimo Zedda, l’assessore alla mobilità Yuri Marcialis, e l’amministratore unico di Parkar srl Carlo Andrea Arba. Parcheggio importante per garantire a cittadini e lavoratori di poter raggiungere il centro storico in pochi minuti, a piedi o serviti da bus, trattandosi di una zona in cui sono presenti diverse linee CTM. Maggiore la fruibilità del centro storico. Il progetto nasce per sgravare i problemi relativi al traffico che stanno interessando la città. Il sindaco Massimo Zedda annuncia: “È il primo di una lunga serie”.

Carolina Mocci