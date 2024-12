Precipita durante un’escursione in montagna: morta una 51enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia su un sentiero a Canove, in provincia di Vicenza. Una donna di 51 anni originaria di Schio, Sonia Della Vecchia, è precipitata in un burrone durante un’escursione in montagna. La caduta di oltre 20 metri non ha lasciato scampo alla 51enne, deceduta sul colpo a causa dei traumi troppi gravi riportati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori del Soccorso Alpino e del Suem. Dopo diverse ore e non poche difficoltà, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo della donna. i Carabinieri forestali stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.