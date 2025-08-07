Tutta l’indignazione degli abitanti di via Nazario Sauro, nel quartiere Sacro Cuore a Quartu, per l’ennesimo gesto di inciviltà che ha trasformato un angolo della città in una discarica a cielo aperto. “Siamo arcistufi e disgustati dall’inciviltà di certi vicini, anche delle vie limitrofe, che, come se fosse la cosa più normale del mondo, buttano rifiuti ovunque gli capiti o lasciano per strada gli escrementi dei loro cani senza curarsi di raccoglierli”. L’ultimo caso ha fatto traboccare il vaso: “All’angolo tra via Sauro e via De Cristoforis, l’incivile di turno ha abbandonato uno scaldino e un mobile. Quest’ultimo, qualche giorno fa, non è stato ritirato come gli altri ingombranti perché non era stato smontato. E allora cosa ha pensato di fare questa persona? Invece di lasciarlo davanti a casa sua, o ancora meglio, portarlo all’Ecocentro, che è sempre aperto, ha preferito scaricarlo nella nostra via”. Una rabbia che si somma a quella per il degrado quotidiano, tra incuria, scarso senso civico e comportamenti reiterati: “Alla maleducazione non vi è mai fine. Le telecamere potrebbero essere un deterrente”, concludono. La speranza dei residenti è che questo sfogo “venga letto da chi si è reso protagonista di questi atti, nella speranza che provi almeno un briciolo di coscienza e vergogna”.