Cagliari, arrivano tre giorni di caldo da incubo: possibili 40 gradi, scatta l’sos della Protezione Civile

Condizioni meteorologiche avverse per le alte temperature dal 28 al 31 luglio 2024. Come risulta dall’Avviso della Protezione Civile regionale, si supereranno localmente i 40°C. Il servizio Meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche avverse per le alte temperature, che sarà in vigore dalle 18 di domenica 28 alle 18 di mercoledì 31 luglio 2024.