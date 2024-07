Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma in spiaggia a Porto Pino: un ragazzo di 24 anni muore in acqua colto da un malore fatale. Una tragedia avvenuta davanti a centinaia di bagnanti in una delle spiagge più belle della nostra Isola. Il ragazzo era da poco entrato in acqua e stava nuotando quando con ogni probabilità ha cominciato a perdere i sensi. Alcuni bagnanti lo hanno trascinato a riva, poi la drammatica corsa dell’ambulanza sul posto, i medici che hanno tentato di tutto per salvare la vita al ragazzo. Il suo cuore ha cessato di battere per la disperazione dei presenti.