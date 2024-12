Il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda sceglie ancora una volta i suoi canali social per aggiornare i cittadini sulle scelte dell’amministrazione per il futuro della città.

“Questo pomeriggio ho firmato, in quanto sindaco di Cagliari e della Città metropolitana, insieme alla presidente della Regione, alla direttrice dell’Agenzia del Demanio, al rettore dell’Università degli Studi di Cagliari e al presidente dell’Autorità Portuale, il Piano Città degli immobili pubblici di Cagliari.”- spiega Zedda. “Un accordo tra istituzioni nel segno dell’efficienza e della sostenibilità per garantire il miglior sviluppo, presente e futuro, per la città.”

Lo scopo è la tutela e la salvaguardia del patrimonio pubblico: “immobili, luoghi, spazi da ripensare, riutilizzare e riconvertire in un processo che porterà sia alla valorizzazione degli edifici esistenti sia al miglioramento nell’erogazione dei servizi alla collettività”, specifica il primo cittadino.

“Tra i numerosi immobili”, conclude, “ c’è l’ex carcere di Buoncammino, che ospiterà amministrazioni pubbliche, il Museo della memoria carceraria e le altre destinazioni che emergeranno dai lavori del Tavolo tecnico politico operativo che sarà istituito dopo la sottoscrizione dell’accordo.”