Poteva finire in un modo decisamente diverso quella accaduta nel pomeriggio di ieri a Bressanone, in provincia di Bolzano. Una babysitter di 55 anni è stata trovata in strada priva di sensi con accanto una bimba di 2 anni, che le era stata data in custodia. A vedere la scena surreale due carabinieri fuori dal servizio che casualmente passavano in quella zona e hanno prima notato la donna, poi la piccola. Ricoverata in ospedale, gli accertamenti di rito fanno confermato un tasso alcolemico molto sopra la media, 3 grammi per litro. La 55enne ha avuto una sanzione per ubriachezza e la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono di minore. La piccola, solo disorientata e spaventata è stata riaffidata alla madre, ignara e sconvolta dall’accaduto.