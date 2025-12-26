Arco di Palabanda off limits per il vecchio Corso in totale abbandono: anche le quattro ( si, sono effettivamente 4) fioriere tra Via Caprera e quella all’angolo di Via Tigellio, dove un tempo maturavano i pomodori “zucchina”, curati dal negoziante Piero Caredda, che ha chiuso i battenti da qualche mese. La grande ” vasca” situata all’imbocco di Via Carloforte è da tempo solo terra e qualche filo di erbette selvatiche che fanno da contorno ad un piccolo palmizio. Per Natale ci hanno pensato, allora, le donne di Stampace/Su Brugu, in particolare Francesca e le amiche che hanno donato le Stelle di Natale, per dare un po’ di vivacità e di calore , e vincere la tristezza che si impadronisce dei residenti e dei turisti ( pochi ,per la verità, nonostante la presenza dei siti archeologici più importanti della Città ( Villa Tigellio e l’Anfiteatro Romano) , anch’essi purtroppo in completo abbandono, addirittura chiusi. Dobbiamo gridare ” vergogna” contro i nostri Amministratori, dobbiamo ringraziare Francesca e chi ha donato le Stelle. BUON NATALE !!!

Marcello Roberto Marchi