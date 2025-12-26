Sarroch, cielo rosso fuoco e ben visibile anche dai comuni vicini: “Non si respira”. Dal polo industriale un’altra notte di fiamme e miasmi, nonostante la pioggia, un forte odore si è propagato nell’aria. Tante le segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati, “subito dopo un fulmine caduto in quella direzione il cielo è diventato arancione” spiega un cittadino di Capoterra. Le immagini riprese da Sarroch mostrano chiaramente le torce della raffineria in funzione. Domani il Comitato Civico per la Tutela Ambientale ha annunciato che comunicherà riguardo la situazione verificatasi questa notte.