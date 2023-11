Cagliari, appartamento in fiamme nel palazzo Vinceremo: coppia di anziani salvata dai pompieri

Paura a Cagliari per un incendio scoppiato all’ultimo piano del palazzo Vinceremo, tra via Petrarca a via San Benedetto. Il rogo è scoppiato nell’appartamento all’ultimo piano, dove vive una coppia di anziani, marito e moglie, ultraottantenni. Sono stati i vicini a dare subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118, la polizia Locale e i carabinieri. Stando al racconto di alcuni testimoni, è stato il marito ad affacciarsi ad una delle finestre per chiedere aiuto: sia lui sia la moglie sono stati salvati dai pompieri e affidati alle cure dei soccorritori. Solo tanta paura ma nessun ferito, fortunatamente.

I danni all’appartamento sono ingenti. Oltre ai vetri rotti, dentro gran parte della casa risulta ovviamente inagibile. Tanti i passanti, incuriositi dalla presenza di pompieri e forze dell’ordine, che si sono fermati per assistere ai soccorsi.