Domusnovas, nuovo murale in paese: “Intrecci” raffigura un tozzo di pane

L’artista scelto per l’occasione è Manu Invisibile, traccia inconfondibile dell’arte che esprime, attraverso figure, colori e tratti intrecciati ad una parola, generica, un grande significato dell’essere, racchiuso, concentrato. E anche questa volta ha centrato il bersaglio, dimostrando che la semplicità e la raffinatezza possono aprire infinite strade. Ieri mattina è stato inaugurato il murale in vico XXV Aprile: presenti tanti ragazzi delle scuole locali e di Villamassargia, coinvolti in questo progetto.

“L’opera “Intrecci” racconta la bellezza del donarsi, del promuovere le sane e autentiche relazioni tra le persone” ha spiegato Maria Giovanna Dessì.

“Il pane di grano poi è anche tipico e rappresentativo di tutto il territorio e ci ricorda che la sua produzione, a cura delle donne, veniva condivisa con tutto il vicinato.