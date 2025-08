Non ha potuto fare una visita pneumologica prenotata da un anno. Una donna invalida al 100% è rimasta bloccata a casa, impossibilitata a raggiungere l’ambulatorio. “L’Amico Bus non ha risposto alla chiamata, e non è riuscita a trovare neanche un taxi”, denuncia la consigliera comunale Stefania Loi. “Una situazione grave, davanti alla quale bisogna rispondere mettendosi al lavoro”. Il caso è uno dei tanti che hanno spinto Loi a presentare un’interrogazione urgente in Consiglio comunale. “Anziani e persone con disabilità: servono più corse dell’Amico Bus! Chi non può camminare non può aspettare”, afferma. La richiesta è chiara: ampliare il tetto chilometrico imposto dalla Regione al servizio speciale, che oggi – spiega – penalizza proprio chi ha più bisogno: persone con disabilità, anziani, cittadini con difficoltà motorie. “È inaccettabile che si resti isolati per colpa di un limite burocratico. È inaccettabile che non si possa raggiungere una visita medica o una terapia salvavita. È inaccettabile che la mancanza di alternative colpisca proprio chi è più fragile”, attacca Loi. “E mentre la popolazione continua a invecchiare, le risposte istituzionali restano ferme. Serve uno sguardo lungimirante, capace di prevedere e coprire i bisogni dei più deboli. Serve una rete di mobilità solidale, accessibile e moderna, che guardi al futuro e non lasci indietro nessuno”. La consigliera chiede che il Comune si attivi subito con la Regione per rivedere i limiti e introdurre convenzioni integrative: taxi attrezzati, trasporti solidali, soluzioni concrete. “La mobilità è un diritto, non un privilegio. Chi governa ha il dovere di garantire pari opportunità a tutti. Anche – e soprattutto – a chi non può farcela da solo”. A rispondere all’interrogazione in aula è stato l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis: “Si tratta di un argomento di primaria importanza, vogliamo garantire la piena accessibilità del trasporto pubblico. Siamo a conoscenza delle criticità del servizio, in particolare del limite di chilometraggio. È un vincolo che non dipende direttamente dal Comune, ma abbiamo sollecitato un intervento tempestivo e stiamo lavorando”. Sulla scarsità di taxi, Marcialis conferma: “Conosciamo la situazione, è oggetto di attenzione. Abbiamo avviato degli incontri anche con i tassisti e stiamo monitorando anche il sistema delle doppie guide”.