Sosta selvaggia in via Dante davanti a Tandem, la pacchia è finita: la Polizia Locale multa i furbetti.Dove prima c’erano le doppie file, le auto ammassate ovunque in mezzo alla strada, adesso c’è la legalità: gli agenti della Polizia Locale anche ieri notte hanno sanzionato gli incivili che fanno rischiare incidenti continui, i controlli saranno costanti mettendo fine a una situazione che in centro a Cagliari durava da anni. La situazione è stata presa in mando dal nuovo comandante della Polizia Municipale Pierpaolo Marullo, prima era totalmente una vergognosa zona franca dove tutto era concesso, in barba a ogni regola del codice stradale. Ora in via Dante non sarà più permesso parcheggiare senza ritegno: basterà utilizzare i tanti parcheggi che di notte sono gratuiti in piazza Repubblica.