Serramanna, volatile positivo alla Febbre del Nilo, scattano le raccomandazioni dal Comune: “Si rende necessario attuare accorgimenti semplici ma efficaci al fine della prevenzione e il controllo della circolazione del Virus”.

L’esemplare di volatile rinvenuto e trovato positivo era nelle campagne ad alcuni chilometri dall’abitato di Serramanna. Il Comune e la Provincia hanno già concordato l’avvio di specifici interventi tramite il servizio antinsetti della Provincia stessa. Le autorità sanitarie raccomandano di: evitare qualsiasi tipo di ristagno d’acqua nelle piscine, nelle vasche, in depositi di qualsiasi tipo, che possa favorire la formazione di focolai di infestazione di insetti molesti; non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni, nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana e mantenersi in forma stagnante, quali barattoli, bottiglie, sottovasi di piante, copertoni, rifiuti, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;

svuotare sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., procedendo, giornalmente, alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l’acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;

procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto il controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e svuotamento dell’acqua eventualmente contenuta o alla chiusura con coperchi a tenuta o con rete zanzariera o con teli plastici evitando, in quest’ultimo caso, la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l’acqua; provvedere entro due giorni, allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra, quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante; introdurre nelle piccole fontane e laghetti ornamentali di giardini pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana e le griglie di scarico di proprietà privata, presenti in giardini e cortili usando prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento potrà essere effettuato dagli stessi proprietari o da ditte specializzate nella disinfestazione, con la periodicità richiesta dalla tipologia di prodotto usato, conservando la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento dovrà essere praticato dopo ogni pioggia; mantenere in perfetta efficienza le grondaie evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua.

Mantenere i cortili e le aree all’aperto libere da rifiuti, sterpaglie o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d’acqua; curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante; introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in quantità di almeno 20 grammi per litro di acqua raccolta o specifici prodotti larvicidi; riempire completamente con sabbia i contenitori di fiori finti.