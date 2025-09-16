Ancora tensione nel quartiere Marina di Cagliari. Un ristoratore, Raffaele Mameli di Osteria Tabarchina, ha reso pubblica la foto di un giovane africano, fornendo così un vero e proprio identikit del ragazzo e lanciando un appello ai colleghi della zona: “Faccio un appello a tutti i miei colleghi, attenzione a questo essere umano. Tra stasera e domani denuncerò il fatto, fate girare”. Stando alle testimonianze, alla base della vicenda ci sarebbero le presunte molestie subite da una cameriera del locale, avvicinata più volte dal giovane. L’ennesimo episodio increscioso nel cuore della città.