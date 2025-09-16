Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 17 Settembre La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Il rinforzo della pressione determinerà rasserenamenti sempre più ampi in serata. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 21°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 17°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29° C e la minima di 17°C. I venti saranno tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Sarà dunque un Mercoledì in prevalenza sereno o parzialmente nuvoloso con temperature che raggiungeranno a massime di 31°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba