Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercoledì 17 Settembre La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Il rinforzo della pressione determinerà rasserenamenti sempre più ampi in serata. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 1 ° C e la minima di 2 1 °C. I venti sarann o tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco moss o . E’ prevista allerta meteo per il vento . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 7 °C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e tes i al pomeriggio, provenienti da O vest per tutta la giornata . A Oristano la giornata sarà parzialmente nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28 ° C e la minima di 1 7 ° C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nordov est per tutta la giornata . Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 9 ° C e la minima di 17 °C. I venti sarann o tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata . Sarà dunque un M ercoled ì in prevalenza sereno o parzialmente nuvoloso con temperatur e che raggiunge ranno a massime di 3 1 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba