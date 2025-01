La nuova denuncia di Marcello Roberto Marchi, che ci scrive: “Dopo la figuraccia (e le responsabilità e il danno?) delle luminarie spente nel Corso Vittorio Emanuele e in Via Sassari tra Natale e Capodanno, oggi è il turno delle luminarie spente in Via Manno, Via Bajlle, Portico S.Antonio. Basta andare a vedere e rendersene conto come ho fatto io oggi. Non ci sono scuse, non possono essercene, bisogna chiederne conto a chi è responsabile dell’allestimento e del controllo, che non può essere solo a carico del privato imprenditore ma anche dei dirigenti del Comune che ne hanno la direzione. Non ultimo gli Amministratori che non hanno sentito il dovere di dare conto delle disfunzioni dei servizi che dovrebbero qualificare al meglio il ruolo della Capitale della Sardegna”.