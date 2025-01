Assemini – Marciapiede dissestato trae in inganno una donna: ginocchia in sangue “è ancora in condizioni pessime dopo anni di segnalazioni. Oggi così ma domani non so cosa capiterà”. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, la viabilità pedonale che, più di una volta, ha causato rovinose cadute ai cittadini. Una situazione ben nota, che va avanti da anni, uno dei punti principali inseriti nel programma elettorale dei candidati a sindaco, compreso quello di Puddu e della sua squadra. Anni di inattività hanno causato la situazione ancora attuale, in sintesi questo era stato espresso, una problematica che trova una risoluzione nel corso del tempo, appalto dopo appalto insomma.

In attesa che tutte le strade siano quindi interessate dai lavori di rifacimento, massima attenzione. Purtroppo, però, basta un attimo, come accaduto oggi a una signora che è rovinosamente caduta a terra dopo aver inciampato in un marciapiede sconnesso, in via Fratelli Bandiera. Ma tante sono le segnalazioni che giungono dai cittadini che, ogni giorno, rischiano anche a causa delle radici degli alberi, sporgenti, proprio dove transitano i pedoni. Da via Carmine a via Asproni, per esempio. Per la donna, per fortuna, “solo escoriazioni, poteva andare peggio per come sono caduta”.