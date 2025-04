Ancora una segnalazione di degrado urbano da parte di un cittadino cagliaritano. È Luca a scrivere alla redazione di Casteddu Online per testimoniarci una situazione che ormai è sempre più insostenibile: rifiuti di ogni tipo abbandonati vicino ai cassonetti a due passi da via Giudice Guglielmo, a due passi da edifici importanti coma Palazzo Regio che ospita il Tribunale di Cagliari e l’Ufficio giudiziario. Una strada conosciutissima dai cagliaritani e punto nevralgico della città in cui hanno vita tante attività commerciali che non può essere ostaggio dell’inciviltà. Questo accade proprio mentre il Consiglio Comunale ha appena approvato la delibera che prevede la riduzione del 10% della tassa sui rifiuti già a partire dal 2025, grazie a un contributo straordinario della Regione Sardegna pari a 3 milioni di euro, distribuiti nel triennio 2025-2027. Ma questo sarà davvero un beneficio per i cittadini per quanto riguarda i servizi?