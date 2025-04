Pula, stagione estiva alle porte e scattano i parcheggi a pagamento: massimo 6 euro per usufruire della sosta giornaliera a due passi dal mare. A partire da domani, 1º Maggio, saranno nuovamente attivi i parcheggi a pagamento nel centro urbano e nelle aree balneari.

Nelle aree balneari, i residenti possono usufruire degli 80 stalli gratuiti a loro riservati previa l’esposizione dell’apposito pass residenti (Area ex Dolis, Loc. La Pineta, Loc. Is Figus, Loc. Su Guventeddu).

Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, tramite carte bancaria e smartphone (con APP EasyPark e MyCicero).

Non saranno considerati validi i pass emessi fino al 2023. Lo sportello informativo è situato in Via XXIV Maggio – Pula (CA) / nei pressi della sede AVIS; 070827852 da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; orari apertura: mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Ecco le tariffe: € 0,20 per 20 minuti € 0,30 per 30 minuti

€ 0,50 la prima ora

€ 1,00 la seconda ora

€ 1,50 dalla terza ora e per le successive. Parcheggi balneari: Su Guventeddu, Is Figus, ex Dolis: € 0,50/ora dal lunedì al venerdì

€ 1/ora sabato, domenica e festivi

€ 2,50 tariffa mezza giornata (dalle 8 alle 14 – dalle 14 alle 18)

€ 4 tariffa giornaliera (per tutti i giorni feriali e festivi)

A Nora e La Pineta: € 1/ora dal lunedì al venerdì

€ 1,50/ora sabato, domenica e festivi € 4 tariffa mezza giornata (dalle 8 alle 14 – dalle 14 alle 18)

€ 6 tariffa giornaliera (per tutti i giorni feriali e festivi)