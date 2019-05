Cagliari, l’Alternos in gonna: la prima volta nella storia di Sant’Efisio

Le prime immagini di Raffaella Lostia, primo Alternos donna della storia della sagra di Sant’Efisio. Sul capo il tradizionale cilindro, ma la gonna al posto del pantaloni. Due le novità di quest’anno: la prima è che l’Alter Nos sarà una donna, per la prima volta in 363 anni di storia della Festa e la seconda che non sarà un amministratore ma un dipendente comunale.

“Una nomina assolutamente inaspettata – dice Raffaella Lostia, 56 anni, sposata, funzionaria dell’Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale che collabora da anni nell’organizzazione della Festa di Sant’Efisio – Un incarico che mi ha decisamente colto di sorpresa. Un grandissimo onore soprattutto per due motivi, dover rappresentare tutti i dipendenti comunali ed essere la prima donna ad indossare i panni dell’Alter Nos”