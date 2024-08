Cagliari, all’asta scontato il tesoro immobiliare di Tuvixeddu: case e negozi con il “sogno” di Villa Mulas

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In fallimento e, col passare del tempo, scontato. Il tesoro immobiliare di Tuvixeddu di via Is Maglias ha fatto diventare bollente, nell’ultimo mese, i telefoni dei commercialisti Roberto Dessy e Ignazio Orrù. Sono loro a occuparsi delle vendite di una quindicina di lotti, tutti in buonissimo stato di conservazione, da poter utilizzare per posti auto, studi, box, cantine, locali food e attività commerciali varie. E, rispetto a qualche mese fa, spunta il primo sconto, del 20%: in ballo ci sono i beni che sono stati tra le mani della Nuova Iniziative Coimpresa di Gualtiero Cualbu, dichiarata fallita nel mese di aprile 2023. Oggi, spendendo una cifra compresa tra i 125mila e i 293mila euro, è possibile fare business acquistando tanti metri quadri in una zona tanto pregiata quanto storica. “Abbiamo già aggiudicato un primo lotto, si tratta di un appartamento di 44 metri quadri al primo piano più cantina, box auto e posto auto coperto a 154mila euro”, spiega Roberto Dessy. Prezzo, come si dice in gergo, “chiavi in mano”, vuol dire che chi ha comprato potrà tenersi per sempre ogni singolo metro quadro, senza nessun rischio all’orizzonte. E i prezzi non sono di certo alti, in un mercato immobiliare cagliaritano dove abbondano, in ogni rione, le cifre da capogiro anche per un monolocale o un bilocale nemmeno luminosissimo. E, intanto, va avanti il “sogno”, man mano che passa il tempo sempre più realtà, dell’aggiudicazione di Villa Mulas: servono 795mila euro per averla tra le mani: “Non è ancora stata messa in vendita perché dobbiamo definire con il Comune il problema della servitù di passaggio”.

Una volta risolto, e stando a vari rumors i tempi sarebbero tutt’altro che lunghi, il nuovo proprietario dovrà riqualificarla e potrà utilizzarla come bar caffetteria, ristorante o, con una serie di ok in tasca, boutique hotel. Stanze e turisti in mezzo alla storia del mega parco-necropoli.