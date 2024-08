Canile lager a Quartu, ecco i soldi per salvare 120 cani: “Servizi sociali già allertati per le due donne denunciate”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il canile lager nelle campagne di Flumini di Quartu sarà presto smantellato. Questo è l’auspicio del Comune, rafforzato da una delibera con la quale sono stati destinati 72mila euro per salvare i centoventi cani, denutriti e tenuti in condizioni pietose, tenuti da tanto tempo da Fiorella Dellacha, disoccupata 52enne, e dalla madre Anna Rossi, ottantenne. Entrambe sono state già denunciate dai carabinieri e il giudice, presto, si esprimerà sul sequestro dell’area. Intanto, però, c’è da pensare alla salute e salvezza degli animali, tenuti tra cumuli di spazzatura e in condizioni igieniche horror, come certificato dagli stessi carabinieri e non solo. La prima maxi tranche economica è stata pescata dai fondi ottenuti con la rottamazione delle cartelle. Denari pubblici che, purtroppo, vengono sottratti a interventi per la collettività principalmente per colpa di chi, col passare degli anni, non ha provveduto a mettere davvero in sicurezza i cani, ospitandone un numero sempre più elevato in condizioni da bollino rosso: “Siamo già in contatto col canile Shardana, speriamo che i tempi siano rapidi”, spiega il vicesindaco Tore Sanna. Molto dipenderà dalla decisione presa dal palazzo di giustizia legata al sequestro dell’area. “La situazione che si è venuta a creare non è davvero più sostenibile e come Comune siamo dovuti intervenire in maniera più decisa”.

Sanna ricorda anche che “le assistenti sociali e il centro di salute mentale sono in azione da un anno e mezzo per aiutare la madre e la figlia che si trovano anche sotto sfratto”. E proprio un anno e mezzo fa “un’adolescente, ancora minorenne, era stata portata via da quell’abitazione e messa al sicuro”. Dove e con chi, per ovvie ragioni di privacy, non si può dire. Ma l’informazione aggiuntiva fornita dal vicesindaco di Quartu fa capire, ulteriormente, la situazione tutt’altro che regolare e civile del canile lager di Flumini.