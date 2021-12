Cagliari, allarme al Binaghi: boom dei ricoverati Covid

In aumento le degenze presso i reparti Covid dell’Ospedale Binaghi. Tre i dati di riferimento: il 26 novembre erano presenti 42 pazienti, il 4 dicembre 47 pazienti e oggi 60.

“Si assiste ad una crescita che rispecchia l’andamento epidemico della nostra Regione”, dichiara Sergio Marracini, direttore del Pou di Cagliari, “dapprima l’impennata e successivamente la decrescita dei ricoverati in Terapia Intensiva è da riferirsi sia ai decessi che alla minor intensità di cura richiesta per la prosecuzione della degenza del paziente”, complessivamente si assiste ad una quota di non vaccinati degenti di molto maggiore rispetto ad i vaccinati. L’aumento della quota dei ricoveri dei pazienti vaccinati non è da riferirsi ad una minor efficacia dei vaccini disponibili, bensì ad un aumento della popolazione vaccinata che per variabilità interpersonale non risponde alla vaccinazione o risponde con minor forza per patologie preesistenti (vedi il “Paradosso di Simpson”). Da qui”, conclude, “l’importanza di eseguire la terza dose e di continuare a seguire le precauzioni (lavaggio delle mani, distanziamento sociale, mascherina a coprire naso e bocca) per ridurre la circolazione del virus, a maggior ragione con la variante Omicron presente sul territorio nazionale e regionale”.