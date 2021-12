Cagliari, bimbi positivi nella scuola primaria di via Basilicata: decine di alunni a casa

Il Covid entra nella scuola primaria Collodi di via Basilicata a Cagliari. Più di un alunno, stando a quanto trapela, è risultato positivo al virus: i bimbi contagiati sarebbero una quindicina. E l’istituto, poche ore fa, ha diramato una circolare urgente: “Come comunicato alla nostra scuola per le vie brevi dai responsabili dell’Ats, le classi prima A e quinta B plesso Collodi e tutti gli alunni che viaggiano con lo scuolabus da oggi osserveranno un periodo di isolamento fiduciario con sospensione delle attività didattiche in presenza. In particolare, la classe prima A e i bambini che viaggiano nello scuolabus con tratta Pirri, più precisamente i bambini che sono stati già sottoposti al primo tampone molecolare, osserveranno un periodo di quarantena che verrà ufficializzata da una imminente comunicazione dell’Ats, mentre la classe quinta B e tutti gli alunni che viaggiano nell’altro scuolabus effettueranno tamponi a tempo zero, a seguito dei quali l’Ats stabilirà e comunicherà le tempistiche di rientro”. Una comunicazione che arriva a breve distanza da quella della quarantena per la classe prima A e per tutti i bambini e le bambine che hanno viaggiato a bordo del pullmino.