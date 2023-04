Cagliari, alimenti senza etichettatura in un minimarket: sequestrati 90 kg di carne congelata.

Ieri a Cagliari i carabinieri delle locali Stazioni, insieme ai colleghi del NAS, in un servizio congiunto finalizzato a contrastare il fenomeno degli illeciti amministrativi e il mancato rispetto delle normative igienico sanitarie, hanno rilevato alcuni illeciti in materia alimentare, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità di alimenti destinati alla vendita. Le verifiche sono state compiute presso un minimarket che commercializza anche prodotti etnici. I militari del reparto specializzato dell’Arma, nel corso del controllo, ritenendo che alcuni dei prodotti esposti, privi di etichettatura e di elementi identificativi per la rintracciabilità, potessero costituire un potenziale pericolo per la salute umana e la sicurezza dei consumatori, hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 90 kg di carne congelata (pollo, suino e manzo) e alla contestazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 4500 euro. Le competenti autorità amministrative sono state informate dai Carabinieri del Nas.