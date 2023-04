Si ferma per far passare un pedone, 50enne tamponata a San Vito.

Ieri a San Vito i carabinieri sono intervenuti in via Nazionale per un sinistro stradale. Un furgone Iveco condotto da un cinquantacinquenne imprenditore del posto ha tamponato una Peugeot 208 a bordo della quale viaggiava la proprietaria, una cinquantenne operaia di Villaputzu. Il primo mezzo si era fermato per consentire il passaggio sulle strisce pedonali di una donna, quando è stato tamponato. L’operaia è stata condotta in ospedale per un piccolo trauma.

All’autista del furgone i carabinieri hanno contestato una contravvenzione per mancato rispetto della distanza di sicurezza.