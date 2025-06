Incidente stradale nel territorio di Villagrande Strisaili lungo la provinciale 27 intorno alle 14 di oggi. C’è stato un impatto frontale tra camper e auto che ha coinvolto 4 persone. Codice rosso per i due passeggeri dell’auto sbalzata sul guard rail, che poi è capottata. Si tratta di un uomo di 54 anni di Arzana trasportato con l’elisoccorso Areus al Brotzu di Cagliari per politrauma. L’altro di 45 anni di Arzana trasferito dal 118 a Lanusei per trauma toracico. Fortunatamente illese le persone sul camper.