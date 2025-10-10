Al parco Terramaini gatto falciato da un gruppo di ragazzi in monopattino: si riaccende la polemica sull’uso dei mezzi ecologici.

È accaduto due giorni fa all’altezza del ponte in legno, “dei ragazzi con il monopattino elettrico stavano correndo a tutta velocità e hanno investito un gatto, esattamente quello tigrato a pelo lungo che sta sempre nel ponte in legno” spiega un cittadino. “Abbiamo fatto la segnalazione alla polizia. Il gatto non sembrava essere ferito, anche se ha preso una bella botta. Non si può fare nulla in merito? Delle telecamere agli ingressi?”.

Il gatto fortunatamente sta bene, ma il fatto ha messo in evidenza ancora una volta la problematica legata all’uso dei monopattini anche nelle aree riservate ai pedoni. “Occorre un controllo più incisivo, contro chi non rispetta le regole del parco”, spiega un altro frequentatore del parco.

L’episodio è stato raccontato attraverso i social, precisamente nel gruppo dedicato al polmone verde della città.