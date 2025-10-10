Ruinas, spettacolare scarica elettrica catturata dalla webcam di Villa Verde – Monte Arci di Baku Meteo: una scarica elettrica violentissima e il potente tuono ha fatto sobbalzare gli abitanti del territorio.

La forza della natura che mai smrette di sorprendente, ecco la scarica elettrica violentissima che, in poche ore, ha fatto il giro del web.

A Samugheo, come Genoni, Nurallao, il boato è stato ben avvertito e in tanti si sono spaventati per il forte rumore. A darne notizia è il meteorologo Dario Secci che ha condiviso l’immagine catturata sui social.