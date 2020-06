Cagliari, al cimitero impossibile mettere i fiori ai parenti: “San Michele, le transenne tra noi e i defunti”. Pioggia di proteste al cimitero di San Michele: “Vorrei denunciare una vergogna qui al cimitero di San Michele- spiegano a Casteddu Online Paola testa e Loredana Cadeddu- sono già due settimane che veniamo a portare dei fiori ai nostri cari…e questo non è possibile…in quanto è tutto transennato perché stanno crollando le pareti dove ci sono i nostri cari e il Comune ancora nn si degna di fare o concludere i lavori…e purtroppo chi ci passa siamo noi parenti e chi lavora qua che si deve subire i continui insulti…e loro con professionalità e tranquillità ci spiegano il motivo. Non troviamo giusto non poter mettere un fiore a chi non c’è più”.