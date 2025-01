All’ospedale oncologico Businco di Cagliari le sale operatorie saranno allestite in moduli prefabbricati sistemati accanto all’attuale struttura. Lo ha annunciato l’assessore della Sanità Bartolazzi. “Abbiamo ascoltato la voce dei pazienti: sulla ristrutturazione delle sale operatorie dell’ospedale Businco si va avanti col progetto predisposto dalla direzione dell’Arnas Brotzu con i finanziamenti PNRR, ma consideriamo positivamente anche la proposta avanzata da medici ed associazioni di pazienti oncologici di valutare un’idea di moduli operatori provvisori all’esterno della struttura”, ha detto Bartolazzi al termine della riunione convocata al quarto piano dell’assessorato di via Roma alla presenza dei vertici aziendali dell’Arnas, di una rappresentanza di medici dell’Ospedale Businco e di diverse associazioni.

“Abbiamo comunicato stasera una decisione di carattere politico condivisa in maniera congiunta anche dalla presidenza che preveda anche la possibilità di moduli prefabbricati che possano affiancare l’Ospedale Businco durante lavori di ristrutturazione. L’obiettivo è scongiurare disagi ai pazienti mantenendoli all’interno di un percorso operatorio e di degenza in totale sicurezza.

“Le sale operatorie versano in condizioni drammatiche e vanno ristrutturate quanto prima, a garanzia dei pazienti”, prosegue ancora l’Assessore alla Sanità. “Il nostro intento è quello di consegnare all’Ospedale Businco il ruolo di Cancer Center di riferimento per la Sardegna, perché ci sono tutte le potenzialità e le professionalità per poterlo fare”. Ancora: “Abbiamo a disposizione 11 milioni di euro provenienti da fondi PNRR che derivano da un vero e proprio contratto che produce degli obblighi ed al quale la Regione è vincolata”.