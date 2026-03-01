Coinvolti i ragazzini del sabato sera, “con i freestyler cagliaritani Kaminari, Nessie, Brown Kevlar ed Ego, la strada si trasforma in uno spazio educativo aperto, dove la musica diventa strumento di consapevolezza e crescita”.

Si parla di azioni rivolte alle nuove generazioni spesso al centro della cronaca che ha raccontato per mesi interi la malamovida nel cuore della città.

Tante le azioni messe in campo, anzi in strada, dagli operatori che vogliono far capire quanto è bello divertirsi senza eccessi, tra queste anche quella di ieri sera: “Non solo esibizioni, saranno attivati laboratori di freestyle aperti ai ragazzi, per sperimentare la scrittura, l’espressione emotiva e il confronto tra pari” spiegano gli organizzatori.

“Ogni domenica al Bastione dalle 16.00 alle 21.00 ci sarà un’attività di prevenzione su alcol, droghe e violenza, ma soprattutto un’occasione concreta per promuovere il protagonismo giovanile e costruire alternative sane nei luoghi della movida”.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con gli operatori di strada IFOS.