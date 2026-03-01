I cittadini di via Mazzini a insorgono a causa dei cattivi odori dovuti allo scarico delle acque fognarie, la puzza rende l’aria acre e insopportabile, nonostante le continue segnalazioni ad Abbanoa e al comune, “nessuno è ancora riuscito a risolvere il problema dei residenti di via Mazzini” spiega il presidente della commissione vigilanza.

“La puzza di scarico in casa è causata principalmente da sifoni asciutti, ostruzioni parziali, cattiva ventilazione o guarnizioni usurate che fanno risalire i gas fognari (idrogeno solforato). Sarebbe necessario far pulire gli scarichi con prodotti enzimatici o lievito, e verificare l’integrità delle tubazioni”. In via Mazzini sono costretti a vivere con le esalazioni maleodoranti che causano un grave rischio per la salute pubblica e l’igiene, specialmente se l’acqua fognaria risale dai lavandini o dai sanitari, “questa situazione rappresenta una grave emergenza sanitaria e igienica, una situazione intollerabile che va affrontata subito, senza alcuna procrastinazione.

Chiedo un intervento immediato e urgente da parte di Abbanoa e dell’amministrazione comunale.

E’ inammissibile il fatto che le squadre operative di Abbanoa, che è gestore di acqua e fognature, non siano ancora intervenute”.