Il Comitato per i rapporti con le Forze Armate e di Polizia del Distretto Lions Club 108L, insieme ai Lions Club del territorio e al Centro Studi sul Valore Militare, annuncia un Convegno Commemorativo in occasione del 110° anniversario della costituzione della Brigata “Sassari” e della conquista della storica “Trincea delle Frasche”, episodi che hanno segnato la memoria nazionale e l’identità sarda.

L’appuntamento è fissato per il 5 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso la Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy, nel cuore di Cagliari. Una cornice di straordinario valore storico e simbolico che renderà ancora più suggestivo il momento di riflessione collettiva e di dialogo intergenerazionale. Attraverso un confronto aperto e multidisciplinare, saranno affrontati i grandi temi del dovere, dell’identità, della memoria e del servizio alla comunità.

I Lions Club, fedeli alla loro missione di servizio e ai valori fondanti — libertà, solidarietà, responsabilità, cultura della pace e rispetto delle Istituzioni — si fanno promotori di un’iniziativa che unisce memoria e impegno civico. Il coinvolgimento del Comune di Cagliari, insieme alle principali realtà civili, militari, religiose e accademiche del territorio, garantirà un mosaico di voci e contributi autorevoli, rendendo l’evento un’occasione unica di partecipazione e crescita collettiva.

Il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cagliari conferisce ulteriore prestigio all’iniziativa, consentendo di menzionare l’Ente nelle comunicazioni ufficiali e nei materiali informativi.

Un convegno che nasce nel cuore di Cagliari, nella cornice del Bastione di Saint Remy, e che grazie all’opera instancabile dei Lions diventa un gesto capace di trasformare il ricordo in energia viva per il presente e il futuro.