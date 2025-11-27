Al Parco della Legalità Falcone Borsellino, una giornata dedicata alle chiome verdi.

L’Assessorato al Verde Pubblico, Sviluppo Sostenibile e Pianificazione del Comune di Sestu, ha organizzato per i cittadini e le scuole la “Giornata dell’Albero: Natura, Sicurezza e Comunità”, un evento di educazione ambientale e civica che si terrà la mattina del 1° dicembre presso il Parco della Legalità Falcone Borsellino, organizzato da A.V.R. s.p.a. in collaborazione con l’Associazione Ambiente e/e’ Vita Sardegna.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza strategica della vegetazione urbana per la sostenibilità ambientale e la sicurezza del territorio. In particolare, verrà approfondita l’interazione tra il piano del verde e il piano di protezione civile, evidenziando il ruolo multifunzionale degli alberi nella prevenzione dei rischi idrogeologici e nella tutela del benessere collettivo.

Durante la giornata saranno illustrate le tecniche di impianto e cura degli alberi, con il coinvolgimento di importanti realtà locali:

La Compagnia Barracellare contribuirà illustrando l’attività di vigilanza ambientale e prevenzione antincendio che quotidianamente svolge per la comunità.

L’Associazione Verde AntiCO2 curerà l’allestimento di un mini apiario didattico, promuovendo l’apicoltura urbana come strumento di sostenibilità.

La società AVR s.r.l. installerà nidi artificiali per l’avifauna, spiegando come questi possano favorire la biodiversità urbana.

L’Associazione Cinofila Dog Generation presenterà le regole da rispettare nelle aree cani di Sestu e promuoverà l’interazione etica tra natura, animali e persone.

“L’evento rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra cittadini, territorio e ambiente, promuovendo una cultura della cura e della responsabilità condivisa dell’ambiente urbano che ci ospita” spiegano le istituzioni.