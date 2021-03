Cagliari, aggredisce l’amico per rubargli i soldi della pensione: denunciato

Cagliari, aggredisce l’amico per rubargli i soldi della pensione, ma si ferisce alla mano e viene denunciato dai poliziotti.

Ieri notte, gli Agenti della Squadra Volante hanno identificato e denunciato un 44enne per tentata rapina aggravata.

La segnalazione è arrivata in tarda serata. Un uomo aveva chiesto aiuto chiamando il 113 perché aveva appena subito una rapina.

I poliziotti delle Volanti sono immediatamente intervenuti nel quartiere di Is Mirrionis, dove hanno subito riconosciuto e identificato l’aggressore, un 44enne cagliaritano ben noto per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Dalla ricostruzione dell’accaduto, gli agenti hanno accertato che poco prima l’uomo, che in quel momento di trovava ospite presso la dimora della vittima, aveva preteso che quest’ultima gli consegnasse il portafoglio con tutti i soldi della pensione per poter acquistare della sostanza stupefacente. Vistosi rifiutare la richiesta, l’uomo ha impugnato un bastone ricavato da una mazza da cricket e ha iniziato a colpire il coinquilino per potersi appropriare del denaro.

Per tenere a distanza il suo aggressore, la vittima ha cercato di difendersi impugnando un coltello, che l’aggressore però ha afferrato per la lama, procurandosi una vasta ferita alla mano.

Il 44enne, dopo aver ricevuto le prime cure da parte di un equipaggio del 118 ed essere stato accompagnato in ospedale, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata rapina aggravata.