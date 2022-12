Cagliari, addio all’ex segretaria sardista e prima presidentessa della Provincia Cecilia Contu

Lutto nella politica sarda, è morta ad 85 anni Cecilia Contu. Nata a Codrongianos, vissuta in gioventù a Lanusei prima di raggiungere Cagliari, se n’è andata dopo una lunga malattia in un letto dell’ospedale Santissima Trinità. Sardista doc, da sempre iscritta e fedele al Psd’Az, l’ha guidato per un anno, dal 1994 al 1995, ricoprendo il ruolo di segretaria nazionale. Dal 1985 al 1990 è stata assessora provinciale all’Ambiente e nel 1992 ha avuto l’onore di essere la prima donna a guidare, sempre sotto il simbolo dei Quattro Mori, la Provincia di Cagliari. Figlia di Anselmo Contu, primo presidente del Consiglio regionale e storico sardista, ha insegnato per tanti anni all’Itis Grazia Deledda, a Cagliari. Lascia tre figli: Anselmo, Maria Antonietta e Chiara, tutti legatissimi a quella mamma che ha sempre portato avanti, con orgoglio, la causa del sardismo.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 23 dicembre, nella chiesa di San Francesco a Cagliari.