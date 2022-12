Spaccio di droga, 27enne di Assemini in carcere sino al 2026

Dovrà restare in carcere sino ad aprile 2026 un ventisettenne di Assemini, disoccupato, condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri l’hanno già portato a Uta dopo il via libera dell’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Cagliari. Non solo carcere: lo spacciatore dovrà anche pagare 6mila euro e sarà interdetto dai pubblici uffici per i prossimi cinque anni.