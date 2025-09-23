Una malattia ha portato via il professionista della salute che si è distinto nell’isola per le sue straordinarie doti. Uomo noto in città e non solo, oggi lascia un vuoto tra i colleghi che esprimono pensieri e ricordi dedicati a lui.

“Quante insistenze, nella mia vita politica, per una legge sulle malattie rare, sull’importanza dei registri di patologie e sul metodo della ricerca funzionale alla prevenzione più che alla cura, quanti bei momenti a ragionare su cosa poter fare per migliorare la qualità dell’assistenza in Pediatria” ha espresso pubblicamente Nazareno Pacifico. “È stato un esempio per tanti di noi e penso con rimpianto a quanto lui e Renzo Galanello avrebbero potuto dare alla ricerca e alla cura dei bambini se non fossero stati colpiti uno da una prematura morte e l’altro da una grave e invalidante malattia”.