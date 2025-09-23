L’Eurocamera si è espressa contro la revoca dell’ immunità all‘’europarlamentare Ilaria Salis. Il verdetto si è concluso con 13 voti contrari e 12 favorevoli, il prossimo passo sarà la decisione dell’assemblea plenaria di Strasburgo ad ottobre. Un caso che ha fatto molto discutere e che vede coinvolta Salis nella presunta aggressione ad alcuni militanti neonazisti che sarebbe avvenuta in Ungheria a febbraio 2023. Se la decisione verrà confermata anche a Strasburgo, Salis quindi non dovrà affrontare il processo.

Solo ieri Salis ha rilasciato un’accorata intervista al Corriere della Sera in cui ribadiva con decisione la volontà di essere sì certo processata ma in Italia, convinta che in Ungheria non avrebbe un trattamento equo e che “la sentenza sia già scritta”.

“La commissione ha deciso di difendere la mia immunità e l’indipendenza del Parlamento, e di respingere la richiesta di revoca avanzata dal regime ungherese. È un segnale importante e positivo. Ho piena fiducia che il Parlamento confermerà questa scelta”, ha scritto l’Europarlamentare sui suoi social.