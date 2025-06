Sestu: incidente stradale in pieno centro, una Fiat 500 si è ribaltata nei pressi di via Parrocchia: sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

È successo questa sera nel ponte di fronte a via Parrocchia, la dinamica del sinistro non è ancora chiara e almeno una persona è rimasta ferita.

La notizia si è presto diffusa tra i residenti allertati dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso e dei carabinieri che sono accorsi sul luogo del sinistro.

(Foto: B.P.)