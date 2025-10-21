Si è spenta pochi giorni fa. Operatrice socio sanitaria, in poco tempo il male l’ha portata via, gettando nello sconforto la sua famiglia e le tante persone che le hanno voluto bene. In questi giorni San Michele e non solo piange per la donna che si prodigava per gli altri: moglie, mamma, anche per lei la malattia è stata spietata.

Troppe le vittime di tumori che, in questi anni in particolar modo, esplodono aggressivi e divorano chi ne è affetto: si mostrano improvvisamente, quasi senza segnali, e possono colpire tutti, anche le persone più giovani e in buona salute.

I funerali della 45enne si sono svolti ieri, sui social tanti i messaggi di cordoglio per ricordare Isabel, la bella donna buona e generosa.