Un’escalation incontrollabile e si moltiplicano le segnalazioni da parte dei residenti che invocano una maggiore sicurezza nel territorio.

Il risveglio è amaro per chi ritrova la sua macchina danneggiata: finestrini spaccati e abitacolo violato da chi, se va bene, porta via qualche moneta, una felpa. Agiscono soprattutto durante la notte mentre tutti dormono dopo una giornata di lavoro: ingenti i danni e tanta è la rabbia dei proprietari dei mezzi seriamente danneggiati.

Anche sui social si discute del triste fenomeno e le testimonianze a riguardo abbondano: “E capitato anche a me tra domenica notte e lunedì, la mia serratura è guasta e non si chiude a chiave, e mi sono ritrovata tutto sopra il sedile e rovistato dappertutto, ma non avevo niente per fortuna, mi sono risparmiata la rottura del finestrino” spiega S.M.

“Stanotte anche in via Trieste vicino a via San Benedetto, l’auto aveva l’antifurto, quindi è scappato, ma il finestrino anteriore è stato rotto” spiega R.R. “Anche a me, due mesi fa via Foscolo”, S.S.

“Chi ha lavorato dorme e chi ruba gira”, insomma.