Selargius, donna picchiata selvaggiamente dal compagno viene salvata da due vigilantes: “Lui è fuggito, la giovane è stata trasportata in ospedale”. È avvenuto nella periferia della città, tanti calci e pugni contro la compagna e, grazie al pronto intervento delle guardie, la donna è stata messa in salvo.

Durante la ronda esterna del turno di lavoro una guardia giurata, M.R., ha assistito, per caso, all’aggressione: senza pensarci due volte è intervenuto a favore della donna, scossa, provata emotivamente per quella violenza inaudita, inferta dal suo compagno. “L’ho presa con me e l’ho portata nel box dove era presente il mio collega, L.L., che ha supportato la donna. Era molto scossa, abbiamo chiamato le forze dell’ordine e il 118. È stata trasportata in ospedale”.

Una vicenda, purtroppo, simile a tante altre ma la vittima, in questo caso, ha avuto la fortuna di avere due angeli che non si sono voltati, bensì hanno immediatamente fermato ciò che sarebbe potuto sfociare nell’ennesimo dramma. “Io vorrei lanciare un messaggio, ossia quello di non voltarsi quando accadono queste cose, di intervenire o allertare le forze dell’ordine”.

Provato e arrabbiato, M.R. invita, insomma, a contrastare la violenza e a essere solidali con chi si trova tra le mani sbagliate: troppo spesso le donne sono vittime di compagni che compiono violenza fisica e psicologica anziché donare amore e rispetto: “Questo fa molto male, non bisogna rimanere indifferenti o voltarsi dall’altra parte, bensì agire, intervenire per fermare la violenza”.