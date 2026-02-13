Ieri la triste notizia si è diffusa rapidamente tra i suoi tanti amici che, con foto e dediche commoventi, l’hanno ricordata sui social. Solare, bella, sorridente, si prodigava per le tematiche sociali e lottava contro le ingiustizie.

Non ha mai nascosto la sua malattia, che ha affrontato con coraggio e determinazione, ma il tempo non è stato clemente e il male è avanzato senza tregua. “La vita è veramente ingiusta, non ti dimenticheremo mai” si legge tra i tanti commenti dedicati a Daniela.

Cagliari, addio a Daniela Fanari, una guerriera che ha perso la lotta più difficile: un’altra giovane vita spezzata da una malattia.