Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 1 3 Febbraio Il rapido cedimento dell'alta pressione determinerà l'ingresso di aria più umida con piogge dal pomeriggio che si intensificheranno in serata . I venti saranno moderat i e il mare molto moss o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza seren a o poco nuvolosa con nubi in aumento fino a cielo molto nuvoloso con deboli piogge in serata . Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o forti al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, che si attenueranno in serata . Sono previsti 13 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest- Sud ovest, al pomeriggio da Sudo vest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio che si intensificheranno in serata . Sono previsti 8 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti sarann o forti al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa al mattino con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso con deboli piogge in serata . Sono previsti 8 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o molto forti al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest - Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un vener dì nuvoloso , con piogg e dal pomeriggio e temperature in lieve diminuzione che raggiungeranno massime di 1 7 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba