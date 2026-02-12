Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 13 Febbraio Il rapido cedimento dell'alta pressione determinerà l'ingresso di aria più umida con piogge dal pomeriggio che si intensificheranno in serata. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa con nubi in aumento fino a cielo molto nuvoloso con deboli piogge in serata. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, che si attenueranno in serata. Sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Sudovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio che si intensificheranno in serata. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa al mattino con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso con deboli piogge in serata. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13° C e la minima di 8°C. I venti saranno molto forti al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest -Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un venerdì nuvoloso, con piogge dal pomeriggio e temperature in lieve diminuzione che raggiungeranno massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba