A Stella di Mare 1 due enormi pini sono caduti in due giorni: “Abbiamo paura, uno è crollato sopra una casa”.

Zona Flumini di Quartu, “i pini enormi sono in mezzo alle case, regna uno stato di degrado e incuria di strade, marciapiedi,

servizi e il rischio che questi alberi costituiscono” spiega Paolo C. Un residente.

Durante il pomeriggio di due giorni fa uno è crollato sopra una abitazione, dirante la notte scorsa, come dimostrano le immagini, all’ingresso di una residenza. Ingenti i danni, per fortuna non si registrano feriti.