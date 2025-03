Le difficoltà erano all’ordine del giorno per Zucca che lottava contro quella malattia che annienta, distrugge il corpo. Ma Claudio mai si è arreso e sino alla fine ha lottato ed è diventato un simbolo per la difesa dei diritti dei malati. “Buon viaggio grande amico porteremo sempre nel cuore il tuo grande coraggio e la tua immensa umanità” esprime l’associazione Viva la Vita Sardegna Onlus. “Un abbraccio speciale alla nostra Paola Aureli che tanto ha lavorato per garantire per tanti anni la migliore assistenza a Claudio Zucca, sempre presente ai nostri presidi e che da oggi andrà ad arbitrare altre partite, in un posto dove avrà sicuramente riabbracciato tanti Amici che non ci sono più.

Grazie Claudio per il tuo supporto” sono le parole del Comitato 16 novembre, che si è costituito in Associazione con l’unico scopo di poter meglio rappresentare, dandosi una veste giuridica, le battaglie dei malati e delle famiglie per i diritti e la dignità di persone. Ammalati di SLA e di tutte le patologie altamente invalidanti che conducono alla totale non autosufficienza.