Cagliari, muore il grande giornalista Tziu Lai: le lacrime di una intera città per Antonello

Antonello Lai è morto. Il giornalista, per tutti Tziu Lai, in prima linea da decenni per dare voce agli ultimi. Era ricoverato al Brotzu da oltre due settimane per problemi al cuore. Dopo un primo miglioramento, successivo a un intervento, c’è stata una nuova ricaduta. Poche ore fa era dovuto tornare sotto i ferri, ma purtroppo stavolta non ce l’ha fatta. La moglie, Claudia, stava attendendo notizie legate al nuovo delicatissimo intervento. I medici ce l’hanno messa tutta per tenere in vita Antonello Lai, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Lai aveva invetato “Zona Franca”, un programma televisivo quotidiano dove dava voce ai veri “ultimi” della società: da chi viveva nelle case popolari invase da topi e col tetto semicrollato, ai disoccupati alla canna del gas, passando per malati, disabili, vecchi e giovani in situazioni di difficoltà. Antonello c’era sempre lì, col suo microfono, per dargli spazio e fare in modo di trovare una soluzione.

Era stato il suo storico cameraman, Chicco Lecca, ad avvisare tutti del peggioramento delle condizioni di Tziu Lai, dal ricovero al Brotzu sino al primo intervento al cuore, superato non senza qualche acciacco. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano stabili, e il giornalista era stato trasferito dalla Rianimazione. Qualche ora fa l’improvviso e fatale peggioramento: il ritorno sotto i ferri in sala e i tentativi, disperati, di salvarlo. Ma stavolta il cuore immenso di Tziu Lai non ha retto, e lui, “portavoce” di chi aveva questo o quel problema da raccontare, se n’è andato in silenzio.